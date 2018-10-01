OMÜ-TTO, Uluslararası Buluş Fuarı'ndan 5 ödülle döndü

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'18) 1 altın 1 gümüş 3 bronz ödül aldı.

Türk Patent Enstitüsü tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ISIF'18'e 30'dan fazla ülkeden 237 farklı kurum katıldı. Üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, enstitüler ve bireylerin temsil ettiği yüzlerce teknolojik buluş, fuar kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldı. Yarışmada 5 teknolojisiyle ödül alan OMÜ-TTO en çok ödül alan kuruluşlar arasında yer aldı.

OMÜ'nün buluşlarına 1 altın 1 gümüş 3 bronz madalya

ISIF'18 Buluş Fuarı'nda yarışarak ödül alan OMÜ-TTO teknolojileri şunlar: Altın madalyayı OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can'ın ‘Bir Kornea İşaretleyicisi ve Bu İşaretleyicinin Kullanıldığı Bir İşaretleme Yöntemi' adlı buluşu kazandı. Gümüş madalyayı ise OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ömer Andaç ve Prof. Dr. Müberra Andaç, OMÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Engin Burgaz ve Araştırma Görevlisi Ayşe Erciyes ve Caner Kendirlioğlu'nun ‘Katı Polimer Elektrolit Nanokompoziti İhtiva Eden Lityum Polimer Pil' adlı buluşu kazandı.

Bronz madalyaları ise sırasıyla, OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Bakay'ın ‘Uterus Manipülasyon Cihazı' adlı buluşu, Prof. Dr. Galip Akay'ın ‘Çoklu Reaksiyonlu Katalitik Reaktör Sistemi' adlı buluşu ve ticarileştirme çalışmaları OMÜ-TTO tarafından yürütülen Dr. Üzeyir Kalkan ve Dr. Altan Tandoğan'ın ‘Koroner Bypass Cerrahisi İçin Manuel Proksimal Anastomoz Cihazı' adlı buluşu kazandı.