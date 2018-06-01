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01 Haziran 2018 12:19

OMÜ Turizm Fakültesinde mezuniyet töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, ikinci mezunlarını verdi.

OMÜ Turizm Fakültesinde mezuniyet töreni

01 Haziran 2018 12:19


Bafra ilçesinde bulunan Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonunda yapılan mezuniyet töreninin ilk konuşmasını dönem birincisi Neslihan Yonca yaptı.


Fakülteyi Bafra’ya kazandıran Aşçı ailesine teşekkür eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın, “Turizm gelecek yıllarda ülkemizin ekonomisi için önemli bir unsurdur. Sizlerin yaptığı çalışmalarda ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Bir yandan sektörün cazip olması size olan ihtiyacı arttıracaktır. Bu yüzden mesleğinizin ilk adımlarını attığınız bu günlerde, mesleğinizin aşaması için kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Farklı kişilerin olduğu ortamlarda çalışacaksınız. O yüzden farklı kültürlere alışmak, onların açısından bakabilmek çok önem arzetmektedir. Bunun bilincinde olmanız gerekmektedir” dedi.


OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Sizler bir OMÜ mezunu olarak üzerinize düşen vazifenin sorumluğu bilerek daha farklı ortamlarda bizleri temsil edeceğinizi biliyoruz. Sevgili veliler, en kıymetlilerinizi 4 yıl önce bize teslim ettiniz. Bizler de bize teslim ettiğimiz noktada onlara akademik ve ahlaki anlamdaki değerlerine umarım değer katarak sizlere teslim ediyoruz. Biz sizlere emanetlerinizi çok daha değerli bir şekilde sizlere teslim ediyoruz” diye konuştu.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Kaymakam Ali Fuat Türkel yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler.


Konuşmaların ardından dönem birincisi Neslihan Gonca okul kütüğüne ismini çaktı. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket ve mezuniyet belgeleri verildi. 28 öğrenci diplomalarını öğretim elemanlarının ellerinden aldı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın’ın eşliğinde meslek yeminlerini eden öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.


Törene ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.




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