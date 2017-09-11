Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 15:37

OMÜ, Türk Hava Kuvvetlerine aday pilot yetiştiriyor

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot gücünün desteklenmesi amacıyla belirlenen adaylara uçuş eğitimlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) verdi.

OMÜ, Türk Hava Kuvvetlerine aday pilot yetiştiriyor

11 Eylül 2017 15:37


Türkiye’nin vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak pilotlar, askeri eğitimlerinin ardından ülke semalarında görev yapacak.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl yaşanan “kalkışma” sonrasında pilot açığını kapatmak ve gücünü arttırmak için harekete geçmişti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110’una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 4 yıllık askeri eğitimlerini de tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücüne katılacak.


Havacılık alanında her geçen gün yeni bir başarıya imza atan OMÜ UZAYTEM’in Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Türk Silahlı Kuvvetlerine en önemli sivil desteğin OMÜ tarafından sağlanabileceğini belirtti. Kolbakır, “Hava Kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki aylık dönem içerisinde gençlerimizin yüksek performansına şahit olduk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençlerimizin kısa bir süre içerisinde her türlü uçuş koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz” dedi.


Eğitimlerin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Tural, OMÜ UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Kolbakır’a gösterdikleri üstün gayretleri ve başarıları sonucu plaket takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç