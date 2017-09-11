OMÜ, Türk Hava Kuvvetlerine aday pilot yetiştiriyor

Türkiye’nin vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak pilotlar, askeri eğitimlerinin ardından ülke semalarında görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl yaşanan “kalkışma” sonrasında pilot açığını kapatmak ve gücünü arttırmak için harekete geçmişti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110’una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 4 yıllık askeri eğitimlerini de tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücüne katılacak.

Havacılık alanında her geçen gün yeni bir başarıya imza atan OMÜ UZAYTEM’in Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Türk Silahlı Kuvvetlerine en önemli sivil desteğin OMÜ tarafından sağlanabileceğini belirtti. Kolbakır, “Hava Kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki aylık dönem içerisinde gençlerimizin yüksek performansına şahit olduk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençlerimizin kısa bir süre içerisinde her türlü uçuş koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz” dedi.

Eğitimlerin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Tural, OMÜ UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Kolbakır’a gösterdikleri üstün gayretleri ve başarıları sonucu plaket takdim etti.