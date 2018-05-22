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22 Mayıs 2018 13:35

OMÜ TÜRKÇE başarısını Rektör Bilgiç’le paylaştı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün organize ettiği “Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Konuşması Yarışması"nda Türkiye 1.

OMÜ TÜRKÇE başarısını Rektör Bilgiç’le paylaştı

22 Mayıs 2018 13:35

si olarak büyük bir başarıya imza atan OMÜ Türkçe öğrencisi Sabrije Isljamı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Sabrije Isljamı’ye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ TÜRKÇE) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Saraç, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Seyfullah Öztürk ve Öğr. Gör. Yahya Kurt ile Öğr. Gör. Vildan Öncül eşlik etti.


Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin, jüri karşısında kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın galibi olan Sabrije Isljamı’yi kutlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Isljamı’ye OMÜ’yü temsilen hediye takdim etti. Rektör Sait Bilgiç ayrıca bu başarının mimarı olan OMÜ TÜRKÇE yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenlerini de kutlayarak verdikleri emekler için teşekkür etti.


14 yıldır düzenlenen “Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Konuşması Yarışması”nın 15.’si, önümüzdeki yıl OMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek.




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