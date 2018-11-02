OMÜ ve GRÜ arasında TTO işbirliği

İşbirliğinin detaylarını görüşmek için bir araya gelen Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Giresun Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Galip İçduygu ve GRÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Anıl Kaya GRÜ rektörlüğünde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından işbirliği kararının GRÜ Teknoloji Transfer Ofisine birçok yönden katkı sağlayacağına inandığını söyleyen GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, “Bu iş birliği GRÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne güç katarak, daha iyi hizmet vermesine vesile olacaktır” dedi.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, aynı şekilde OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, “OMÜ-TTO olarak GRÜ-TTO'ya gerekli bilgi ve desteği sağlayacağız” diyerek işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.