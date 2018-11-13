OMÜ ve İLKSAN iş birliği protokolü imzaladı

Protokol ile başta Karadeniz olmak üzere, tüm ülke genelinde ilkokul öğretmenlerine üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı vermesi hedefleniyor.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Ersarslan, OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimsek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İş birliği protokolüne; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz imza attı. Protokol öncesinde gerçekleşen ziyarette Tuncer Yılmaz, İLKSAN'ın tarihçesinden, yapısından, faaliyetlerinden ve protokolün amaçlarından söz etti.

“Öğretmenlik ülkemizin en önemli mesleği”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğretmenlik ülkemizin en önemli mesleği, eğitimde en önemli olgu öğrencilere iyi bir rol model olabilmek ve topluma yararlı olacak kişileri yetiştirebilmek için gerekli olan vasıfların kazanılmasıdır. İyi bir eğitim modeli oluşturabilmek toplum içerisinde kurallara uyan, insanların haklarına saygı duyan ve iyi bir birey yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş eğitimcilerin artmasıyla gerçekleşir. Eğitim algısını değiştirmemiz gerekiyor, mezun olmak isteyen öğrenciler sadece diplomaya sahip olmak istiyor, diplomanın kazandırdıklarına değil. Çocuklarımızı meslek sahibi yapmak onların geleceğini teminat altına almak anlamını taşımıyor. Eğitimciler olarak sorunları öngörüp gereken önlemleri almalıyız” şeklinde konuştu.

Projeyi değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, Samsun İLKSAN ekibi bizimle irtibat kurdular. Bizde eğitimde iş birliği anlamında düşüncelerine sıcak baktık. OMÜ yönetimi olarak projenin içerisinde bulunmamız gerektiğini biliyoruz. Bu protokol çerçevesinde asıl ulvi hedefimiz, Türkiye'nin geleceğine imza atmaktır” ifadelerini kullandı.

Protokol imzalarının atılmasının ardından heyet toplu olarak hatıra fotoğraf çektirdi.