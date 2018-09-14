OMÜ ve ODÜ'den ekonomik iş birliği

Dr. Sait Bilgiç ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç arasında, OMÜ'nün sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerin, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO)aracılığıyla ODÜ'ye aktarılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörlükte gerçekleşen imza törenine ayrıca; OMÜ Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ- TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan da katıldı.

İş birliği protokolü aynı zamanda, ODÜ ile OMÜ-TTO arasında diyalog ve güven ortamını sağlayarak yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını, ortak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesini de hedefliyor.

AR-GE kültürünün akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasında yaygınlaşması için etkinlikler düzenlemeyi de kapsayan protokol; ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarından faydalanmayı, OMÜ ve ODÜ bünyesindeki akademisyenler arasındaki işbirliğini, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, ticarileşmeye yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi konusunda yapılacak anlaşmalar gibi bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak birçok faaliyeti kapsıyor.

İş birliği protokolünü hayırlı olsun dilekleriyle imzalayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve ODÜ Rektörü Tarık Yarılgaç, imza töreninin ardından protokolde belirtilen hedeflere ulaşmak ve diğer hususlarda görüşmek için fikir alışverişinde bulundu.