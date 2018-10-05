OMÜ Veteriner Fakültesi Kıbrıs'tan 3 ödülle döndü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen “16. Ulusal, 2. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi”nden 3 ödül ile döndü.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ve Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ile araştırma görevlileri Rektör Bilgiç'i makamında ziyaret ederek aldıkları ödülleri takdim etti.

20-23 Eylül tarihinde KKTC'de yapılan kongrede Veteriner Cerrahi Derneği tarafından verilen 4 ödülden “En Özgün Araştırma”, “En Başarılı Sözlü Sunum” ve “En Başarılı Poster Sunumu” olmak üzere üçüne layık görülen OMÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ödüllerini Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı.

Rektörlük makamındaki ziyarette Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç Veteriner Fakültesi öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.