OMÜ XI. İslam Tarihçileri Kongresi

İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı” başladı.

“Biz burada sizlere İslam Tarihi Atölyesi oluşturduk”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Metin Yılmaz, “Bu tür koordinasyon toplantılarının bulunduğu bölgeye, şehre, ülkeye hayırlı bir takım sonuçlar doğurması adına daha öznel, daha nokta, toplumun sorunlarını çözebilecek ve topluma ön açabilecek konular üzerinden gerçekleştirilmesinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Biz burada sizlere İslam Tarihi Atölyesi oluşturduk. Araştırma görevlilerimizin nezaretinde 50-60 kişilik bir gurubumuz sürekli okumalar yapıyorlar. Burada bulunduğunuz sürece sizlerin yanında olacaklar onlara da gösterdikleri yoğun çabadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Siyer olmadan İslam Tarihinin olmaz”

OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsrafil Balcı ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında kongrede emeği geçen herkese teker teker teşekkür etti. Ardından İslam Tarihçileri Derneği adına söz alan Prof. Dr. Mehmet Şeker, “2009 yılından beri her yıl İslam Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar vesilesiyle bir araya geliyoruz. Genç arkadaşlarımızla kıdemli arkadaşlarımızı bir araya getirmek suretiyle onların yakınlaşmasına vesile oluyoruz. İslam tarihçesi ailesi olarak bir arada olmaktan mutluluk duyuyor ve bu toplantıların düzenli olmasına özen gösteriyoruz. Bu sene OMÜ bizi Samsun’da kendi mekânında ağırlıyor. Bundan evvelki toplantılarımızda sürekli siyer ve İslam tarihini bir arada ele almak gerektiğini ifade ettik. Çünkü siyer olmadan İslam tarihinin olmayacağını herkes takdir etmektedir. Bu koordinasyon toplantısında da bunun üzerinde duracağız” diye konuştu.

“Bu yıl içinde İlahiyat Fakültesinde 3. koordinasyon toplantısını yaptık”

Konuşmasında koordinasyon toplantılarına artan ilginin altını çizen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise, “Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu toplantı, bu yıl içinde İlahiyat Fakültesinde düzenlediğimiz üçüncü koordinasyon toplantısı oldu.150 katılımcımız var. Koordinasyon toplantılarına giderek artan bir ilgi söz konusu. Bu iletişimi ve aradaki iş birliğini arttırmak adına son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Uslu ise yaptığı konuşmada İlahiyat Fakültesinde gerçekleşen üç koordinasyon toplantısına verdikleri desteğin altını çizerek, “Biz sosyal ve kültürel alanda pek çok faaliyeti destekliyoruz ve önemsiyoruz. Bu faaliyetleri ne kadar çoğaltır ve sıklaştırırsak toplumsal gelişmeye ve vizyona katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Güvenilirlik Müslümanlığın temelini oluşturur”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de 6 Temmuz Cuma günü yapılacak “İslam Tarihinde Darbeler” paneline dikkat çekerek, “Bizim tarihimize baktığımızda birçok acı olayın, günümüzde cumhuriyet döneminde de yaşadığımızı görüyoruz. 15 Temmuz umarım son örnektir. Elbette ‘tarih tekerrürden ibarettir’ deniliyor ama ders alınırsa herhalde bunları tekerrür etmesinin önüne geçilir. Bizim ilim sahipleri olarak şunu özellikle savunmamız ve korumamız gerekir diye düşünüyorum: Bizim özgür kalmamız lazım, özgür düşünüyor, özgür çalışıyor olmamız lazım. Hep dik durabilmemiz, hep doğru kalabilmemiz, hep adaletten ve haktan yana olabilmemiz, kaybetmeyi göze alarak bunları sağlayabilmemiz gerekli ki bizler bugün içimizi kan ağlatan o acı olayları yaşamayalım. Bizim her hâlükârda haktan yana olmayı başarmamız lazım. Bunu başarmadan kendimizi doğru bir hayatın içerisinde yakalamamızın imkânsız olduğunu düşünüyorum. Dindar ve dinle ilgili alanlarda çalışmalar yapan insanlarımızın, sizlerin değerli âlimlerimizin bu konularda rol model olması lazım. Güvenilirlik Müslümanlığın temelini oluşturur. Güvenilmeyen Müslümanlardan ne beklenebilir ki, güvenin ortadan kalktığı bir ortamda hangi huzurdan, hangi doğru hayattan bahsedebiliriz. Allah’tan daha büyük bir güç yok. Allah’ın emrettiğinin aksini yapan bir insanın da ben akıllıyım, ben Müslümanım demeye hakkı yok. Bizim bu çizgiyi korumamız lazım diye düşünüyorum. Bunu koruyabileceğimiz, bu doğrularla yaşayabileceğimiz günler bizim buna inanmamız ve bu yöndeki duruşumuzla mümkün. Sizlerin çalışmaları ve birlikteliği da tabi ki çok önemli” ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Birinci oturumda Dr. Mehmet Apaydın “Siyer Kronolojisinde Yeni Tespitler”, 2. Oturumda Prof. Dr. Seyfettin Erşahin “İslam Tarihinin Ana Konularını Anlamaya Yönelik Temel Yaklaşımlar Üzerine” 3. Oturumda Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz ise “Memlük Tarihçileri ve Tarih Yazıcılığına Dair Değerlendirmeler” konularını ele aldılar. Sunumların ardından müzakereler yapıldı ve akşam saatinde gerçekleşen son değerlendirme oturumuyla program sona erdi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen XI. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı, 6 Temmuz Cuma günü saat 10.15’te Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılacak “İslam Tarihinde Darbeler” konulu panel ile devam edecek.