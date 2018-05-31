OMÜ Ziraat Fakültesi 175 mezun verdi

175 öğrencinin mezun olduğu törende bir teşekkür konuşması yapan fakülte birincisi Çağlar Kalkan, tarımın ilerlemesi için milletin efendisi olan çiftçilerle omuz omuza çalışacaklarını vurgulayarak ülkeye yararlı ziraat mühendisleri olacaklarının sözünü verdi.

"Mevcut potansiyelimizle dünyanın en güçlü tarım ülkelerinden olabiliriz"

Ziraat Fakültesinin ilk mezununu verdiği 1980 yılından itibaren toplam 6 bin ziraat mühendisini topluma kazandırdığını kaydeden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, tarımın önemine değinerek şunları söyledi: "Tarım, tarımsal eğitim ve ziraat mühendisliği hayatın olmazsa olmazı, ekonomik açıdan da önemli bir gelir kaynağıdır. Tarım arazileriyle, tarım kültürüyle büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye, tarım ürünleri ihracatında bu potansiyelini tam anlamıyla kullanamamakta. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken çok iş var. Mevcut potansiyelimizle kısa vadede, dünyanın en güçlü tarım ülkelerinde biri olabiliriz. Bunun için çok çalışmalıyız."

"Yeni bir heyecan sevinç ve gurur günü"

Mezuniyet törenini yeni bir heyecan, sevinç ve gurur günü olarak anlamlandıran Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Bu duygular, burada çok güzel bir tablo oluşturdu. Bu tablonun oluşmasında çok önemli roller üstlenmiş herkes burada. Akademisyenlerimiz gururlu, öğrencilerimiz sevinç ve heyecan içindeler. Ancak bu duyguların en yoğununu aileler yaşıyor ve en çok alkışı da onlar hak ediyor. Çünkü verdikleri karşılıksız sevgi, fedakarlık ve emeğin sonucunda bekledikleri tek şey çocuklarının sağlıklı bir şekilde yetişmesi. Sevgili öğrencilerimizin bunu asla unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

"Toplumun refahı ve huzurunun gelişmesinde önemli katkılarınız olacak"

Mezun öğrencilere, hayatın yeni bir dönemine girdiklerini hatırlatan Rektör Sait Bilgiç, "Her dönemin özellikleri, farklılıkları var. Öğrencilik zaman zaman zahmetli bir dönem olsa da ileride öğrenciliği, hayatınızın en hoş dönemi olarak hatırlayacağınızdan emin olun. Bundan sonraki dönemde ise artık siz yetişmiş ziraat mühendislerinden bir takım beklentiler var. Toplumun refahının, düzeninin, huzurunun gelişmesinde çok önemli katkılarınızın olacağını unutmayınız. Önünüze engeller çıksa da nice şehitler verilerek kazanılmış vatanımızın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasında çok önemli vazifeleriniz olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte birincisi Çağlar Kalkan’a hediye ve başarı belgesini takdim etti. Fakülte ikincisi Süleyman Faruk Kırkıncı’ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, fakülte üçüncüsü Cihat Erdem Bülbül’e ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy hediye ve başarı belgelerini takdim etti. Samsun Ziraat Mühendisleri Odası II. Başkanı Muharrem Sökmen de Fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne rozet takarak hediye takdiminde bulundu.

Başarı belgelerini alan mezun öğrencilerin, keplerini fırlatmasıyla Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni sona erdi.

Törene ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası II. Başkanı Muharrem Sökmen, akademisyenler, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.