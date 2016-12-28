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28 Aralık 2016 11:15

OMÜ’de 2017’ye Merhaba Konseri

OMÜ’de 2017’ye Merhaba Konseri

28 Aralık 2016 11:15

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri 2017’ye Merhaba Konseri ile yaklaşan yeni yılın umut ve coşkusunu müzikseverlerle buluşturdu.
Güzel Sanatlar Kampüsü Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda yapılan konsere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Alper Varış, son zamanlarda ülkede meydana gelen terör saldırılarında şehit olan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konseri başlattı.
Piyano, keman, flüt ve viola performansının sunulduğu konserde G.B. Pergolesi, G. Donizetti, G. Faure, J. Mouquet gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen eserleri seslendirildi. Ayşegül Keleşler Gümüş’ün soprano olarak yer aldığı konserde; piyanoda Fulya Açıksöz Mutlu ve Beril Tekeli, kemanda Armağan Erman, flütte Fulya Anıt, violada ise Yakup Alper Varış sergiledikleri performansla göz doldurdu.
Bir saat süren konserin ardından dinleyicilerden büyük alkış alan orkestra ekibi, kendilerini yalnız bırakmayan klasik müzikseverlere şükranlarını sunarak yeni yılın sağlık, mutluluk ve müzik dolu olması temennisinde bulundu.



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