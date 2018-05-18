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18 Mayıs 2018 14:21

OMÜ’de 3 boyutlu ameliyat eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği ve Ürolojik Cerrahi Derneğinin katkılarıyla; "laparoskopik adrenalektomi, laparoskopik radikal prostatektomi" konusunda ameliyathaneden canlı yayınla 3 boyutlu eğitim programı düzenlendi.

OMÜ’de 3 boyutlu ameliyat eğitimi

18 Mayıs 2018 14:21


Göz yorulmasının önüne geçip rahatça izleyebilme, derinlik algısını iyileştirilip daha detaylı ve gerçeğe yakın bir görüntü alınması için yapılan 3 boyutlu eğitim OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salonda düzenlendi. Eğitim programında, ameliyathaneden aktarılan görüntüyü katılımcılar 3 boyutlu gözlüklerle takip etti.


Eğitimle ilgili konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, "Geçen yıl Şubat ayında böbrekle ilgili aynı aktiviteyi gerçekleştirmiştik. Bugün de minimal invaziv cerrahi ile ilgili adrenal ve prostat kanserlerinde uygulanan yöntemleri tartışacağız. Üniversitemiz ve bölgemiz için yararlı bir bilimsel aktivite olmasını umuyoruz" dedi.


Eğitime; öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.




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