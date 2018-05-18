OMÜ’de 3 boyutlu ameliyat eğitimi

Göz yorulmasının önüne geçip rahatça izleyebilme, derinlik algısını iyileştirilip daha detaylı ve gerçeğe yakın bir görüntü alınması için yapılan 3 boyutlu eğitim OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salonda düzenlendi. Eğitim programında, ameliyathaneden aktarılan görüntüyü katılımcılar 3 boyutlu gözlüklerle takip etti.

Eğitimle ilgili konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, "Geçen yıl Şubat ayında böbrekle ilgili aynı aktiviteyi gerçekleştirmiştik. Bugün de minimal invaziv cerrahi ile ilgili adrenal ve prostat kanserlerinde uygulanan yöntemleri tartışacağız. Üniversitemiz ve bölgemiz için yararlı bir bilimsel aktivite olmasını umuyoruz" dedi.

Eğitime; öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.