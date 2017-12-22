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22 Aralık 2017 18:04

OMÜ’de 4. Geleneksel Hamsi Şöleni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin geleneksel olarak yaptığı Hamsi Şöleni’nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi.

OMÜ’de 4. Geleneksel Hamsi Şöleni

22 Aralık 2017 18:04


OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünde düzenlenen "4. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde öğrenciler hamsi yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, "Öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için böyle bir bir etkinlik düzenliyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi yeni bir fakülte. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Hamsi kıtlığı yaşanmadığı sürece bu etkinliği her yıl sürdürmek istiyoruz" dedi.


Hamsi şölenine ayrıca; OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.




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