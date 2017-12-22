OMÜ’de 4. Geleneksel Hamsi Şöleni

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünde düzenlenen "4. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde öğrenciler hamsi yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, "Öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için böyle bir bir etkinlik düzenliyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi yeni bir fakülte. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Hamsi kıtlığı yaşanmadığı sürece bu etkinliği her yıl sürdürmek istiyoruz" dedi.

Hamsi şölenine ayrıca; OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.