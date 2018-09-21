OMÜ'de 5 bin aşure dağıtıldı

Üniversitenin geleneksel hâle getirdiği etkinlikte; Kampüs Camisi'nde cuma namazından sonra ve vakıf lokantalarında aşure ikramında bulunuldu. Aşure etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bolluk ve bereket ayı olan Muharrem ayını kutlarken bu mübarek ayın ülke olarak kardeşlik, dostluk, muhabbet ve birlik-beraberlik duygularımızı güçlendirmesi ve pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Rektör Bilgiç, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ile kepçeleri alarak sıraya giren akademik ve idari personel ile öğrencilere, dış yüzeyi Türk bayrağı biçiminde renklendirilmiş kazandan aşure dağıttı.