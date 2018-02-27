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27 Şubat 2018 17:36

OMÜ’de akademisyenlerin kariyer heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna atanan toplam 22 öğretim üyesi, Rektör Prof.

OMÜ’de akademisyenlerin kariyer heyecanı

27 Şubat 2018 17:36

Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi.


Rektörlük Toplantı Salonundaki buluşmada söz konusu kadrolara atanan öğretim üyelerinin her birini kutlayıp tebrik eden Rektör Bilgiç yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu buluşma vesilesiyle atanan akademisyenlerimizi hem simaen hem de görev yaptıkları anabilim dalları açısından daha yakından tanımış olacağız. Hepimizin buradaki varlık amacı; üniversitemizin gelişmesi ve ilerlemesi adına kendi uzmanlığımızı ve birikimimizi kullanıp faydalı olmak ve nihayetinde de ülkemize, insanlığa hizmet etmeyi misyon edinmek. Dolayısıyla birbirimizi tanıyor olmak, belki ilerideki çalışmalarımızda karşılıklı temas kurmak için vesile de olacaktır. Göreve başladığımız günden beri bu buluşmaların verimli olduğunu gördüğümden dolayı da bu anlayış ve yaklaşımı devam ettiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her bir öğretim üyemizi tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum” dedi.


Buluşmada, Rektör Bilgiç’e yardımcı doçent kadrosuna atanan Fen Edebiyat Fakültesinden Atiye Gülfer Gündoğdu kampüsün çok renkliliği ve çeşitliliğini simgeleyen “güz yaprakları” tasarımını hediye ederken, yine aynı kadroya atanan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mahir Yerlikaya ise yine üniversitenin çok renkli kültürünü ve birlik-beraberliği temsil eden akrilik tabloyu takdim etti.




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