OMÜ'de aşureler Rektör Bilgiç ve Başkan Taşçı'dan

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve öğretim üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yla uzun süre sohbet etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezinde kurulan stantlarda öğrencilere aşure ikram eden İshak Taşçı, “Aşurenin maneviyatını OMÜ'lü öğrencilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Üniversite öğrencisi kardeşlerimi, bize ailelerinin emaneti olarak görüyor ve her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyorum. Onlar da gerek bizzat benimle gerekse Atakum Belediyesi Gençlik Masası aracılığı aracılığıyla her zaman bizimle fikir talep ve önerilerini paylaşıyorlar. Atakum Belediyesi olarak gençlerimizn yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aşure, kültürümüzün sembolü

Atakum Belediyesi olarak ilçenin birçok noktasına kurdukları stantlarda Atakumlu vatandaşlara aşure ikram ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Aşure, bizim kültürümüzün güzel bir sembolü ve en tatlı ortak değerdir. Bu değeri yaşatmak, aynı tatlarda buluşmak bizim için önemli. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak, ilçemizin birçok noktasında kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle, Muharrem ayının İslam âlemine, ülkemize, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.