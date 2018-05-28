Tıp Fakültesi Dekanlık Fuayesi Sergi Salonunda düzenlenen serginin açılışına; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaptan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“OMÜ’ de Çocuk Hastalar için Fakülteler El Ele” projesi kapsamında; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji ve Onkoloji Servislerinde uzun dönem tedavi gören çocukların tedaviye uyumlarını arttırmak için Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkmış inovatif tasarımlar yer aldı.

Sergide, söz konusu servislerde tedavi gören çocuk hastalar da yer alarak kendileri adına hazırlanan tasarımları meraklı gözlerle incelediler.

Projenin tasarımlarının gerçekleşmesinde fikirlerini paylaşan akademisyenlere ve çalışmalarıyla sergiye katkı sağlayan tüm öğrencilere, teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.