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21 Kasım 2017 17:04

OMÜ’de Dijital Atölye fırtınası

Google Türkiye’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İŞKUR iş birliğiyle geliştirip hayata geçirdiği Dijital Atölye eğitim projesinin ilk ayağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda başladı.

OMÜ’de Dijital Atölye fırtınası

21 Kasım 2017 17:04


Bu kapsamda herkesin internetten en etkin şekilde faydalanma fırsatına sahip olabilmesi için Türkiye’ye özel içerikle hazırlanan ve ücretsiz bir eğitim hareketi olan “Dijital Atölye” Projesi ile Google uzmanları tarafından "Dijital Girişimcilik” ve “Nasıl Youtuber Olunur” konulu bir eğitim verildi. OMÜ’de başlayan ve 22 Aralık’ta sona erecek olan etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



“Girişimci olmak için girişmek yanlıştır”


Dijital Atölye’nin genel amacının Üniversite ve KOBİ’ler tarafından dijital farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Web Analizi ve İş Geliştirme Uzmanı S. Devrim Ekmekçi, “Firmalar dijitalleşmek zorundalar ve dijital girişimcilik eğitimi almış insanlara ihtiyaçları her zaman muhakkak olacaktır” dedi.


Türkiye de son zamanlarda kurulan firmaların sadece 10 tanesinden birinin ayakta kaldığını kaydeden Ekmekçi, “Girişimcilik bir şeye inanmakla başlar, kendinize inanırsanız o işin üstesinden gelebilirsiniz ama bunun yanında girişimci olmak için girişmek yanlıştır” şeklinde konuştu.


Dijital Atölye eğitimi, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini değerlendirmesine ve gençlerin profesyonel hayatlarını planlamalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje ayrıca gençleri geleceğin iş dünyasına hazırlayan dijital yeteneklerin geliştirilmesine ve bu alandaki farkındalığın artmasına destek veren eğitimlerle işletmelerin ihtiyaç duydukları nitelikli eleman ihtiyacını karşılamalarında da önemli bir rol oynayacak.


Öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap bulduğu eğitim, katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.




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