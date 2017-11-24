OMÜ’de eğitimciler ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı

Eğitim Fakültesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, dekanlar, emekli öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Bugün çok özel ve mutlu bir gün. Biz her gün öğretmenlerimizin kıymetini biliyoruz. Ancak bugün dile geliyor. Karanlıktan aydınlığa giden bir yol varsa eğer o yolu bulmakta yardımcı olanlar öğretmenlerdir. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından emekli öğretim üyelerine Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Dekan Dursun Ali Akbulut ve Temel Eğitim Ana Bili Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü konseri

Program kapsamında ilk olarak Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin korosu sevilen eserleri okudu.

Ardından, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Alper Varış yönetimindeki orkestra ve koro; Nevit Kodallı, Muammer Sun, Refik Fersan ve Ali Hoca gibi seçkin bestecilerinin birbirinden güzel eserlerinin yanı sıra Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşlara yer verdi. Çok sesli orkestranın ve koronun sesi, sözü ve performansı izleyicilerin takdirini kazanırken konser sonrası Doç. Dr. Varış ve ekibi, bu etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen, gönül veren herkese şükranlarını sundu.

Emekli öğretim elemanları karma sergisi etkinliklere renk kattı

24 Kasım Öğrenmenler Günü etkinlikleri emekli öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma serginin Eğitim Fakültesi A Bloktaki Sergi Salonunda açılmasıyla devam etti.

Serginin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, “ Öğretim mesleğindekiler hiçbir zaman emekli olmazlar. Böyle bir sergi açarak bizleri çok mutlu ettiniz. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun” dedi.

Ardından emekli öğretim üyeleri de birer konuşma yaparak teşekkür etti.

Konuşmaların sonunda sergi, emekli öğretim elemanları ve dekanlar tarafından açıldı.

Sergide Ali Boğa, Turan Baş, A. Aydın Kaptan, Necati Kıvrak, Hilmi Özbay ve Zehra Sengir’in fırçasından hayat bulan resimler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.