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18 Mayıs 2018 16:58

OMÜ’de işçilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR’dan gelen işçilere “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu hizmet içi eğitim programını Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenledi.

OMÜ’de işçilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

18 Mayıs 2018 16:58


Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleşen eğitimde, Dr. Işın Kılıç Cıkla eğitmen olarak görev aldı.



Amaç işçileri iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi


İnsan Kaynakları Birimi, düzenledikleri eğitim programıyla; üniversitede yeni çalışmaya başlayan işçileri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlendirmeyi, OMÜ’nün misyon ve vizyonunu benimsetmeyi, hizmetlerin tam ve zamanında ulaşımını sağlayacak eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirtti.


Dr. Işın Kılıç Cıkla yaptığı sunumda; iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve amacı, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknik konular, meslek hastalıkları ve ilk yardım ile ilgili bilgiler verdi.


Eğitmen Kılıç sunumunda yanı sıra, hastalıktan korunma yolları, meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psiko-sosyal risk unsurları ile iş sağlığı ve güvenlik kültürünün yerleşmesi ve kalıcılaşmasını sağlayan faktörleri katılımcı işçilerle paylaştı.


Gün boyu süren eğitimin sonunda işçilere katılım belgeleri takdim edildi.




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