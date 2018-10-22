OMÜ'de "Kağıtlar" isimli sergi sanatseverlerle buluştu

Gör. Ezgin Yetiş'in "Kağıtlar" adlı kişisel sergisi açıldı.

Birbirinden ilginç eserlerin yer aldığı sergi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda düzenlendi. Açılıştan önce sergi hakkında konuşan Yetiş, "Kağıtlar, görsel ifadenin ilk eskizleri,sistematik biçimlendirme kurallarının temeli ve yazınsal biçimlerin taşıyıcısıdır. Antikiteden günümüze kadar nesilden nesile görsel ve yazınsal dilin aktarımı; böylelikle geleneğin korunmasının gizli kahramanlarıdır. Uygarlığın somut olmayan unsurlarına vücut oldular. Üzerine resimler yapıldı, altınla süslendi, binlerce çeşit dil ve yazı karakteri gördüler. Kültürel değişim dönemlerinde hezimete uğrasalar da, insanoğlu tarafından hatırı sayılır bir değer gördüğü açıktır. Endüstri çağının çokluğunda bile vazgeçilmez olan kağıtlar düşünce çağının katalizörü oldular. Son birkaç on yıldır kağıtlarımız sayısal ekranlara dönüştü. Şu günlerde biçimin nihai aracı olan sayısal ekranlar ise, kağıtlara çok şey borçlu olsa gerek. Ebrulu kağıtlar, ilk ortaya çıktığından beridir görsel ifadeye yardımcı unsur olarak ve değer kavramını derecelendirmek için kullanıldılar. Ebru ise, ana unsur olarak kağıtlara yeniden can veren biçimsel ifadelerden biridir" dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, akademisyenler, öğrenciler ve Yetiş'in ailesi katıldı. Sergi yarın akşama kadar gezilebilecek.