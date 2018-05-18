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18 Mayıs 2018 16:50

OMÜ’de karma sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları karma sergi açtı.

OMÜ’de karma sergi

18 Mayıs 2018 16:50


OMÜ Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleşen açılışa; Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Grafik tasarım, resim, baskı resim, fotoğraf, heykel eserlerinin bulunduğu sergide; Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim, Benan Çokokumuş, Çagatay İnam Karahan, İbrahim Halil Türker, Hülya Demir, Mahir Yerlikaya, Murat Ağçiçek, Neslihan Dilşad Dinç, Ramazan Tilki, Selma Karaahmet Balcı, Sena Sengir, Sevgi Koyuncu ve Tezcan Bahar’ın çalışmaları yer aldı.


Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan, “Yarın 19 Mayıs, kurtuluşumuzun ilk adımının atıldığı gün. Biz de bugüne ithafen sergimizi düzenledik. Şimdiden herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı kutluyor ve aynı zamanda tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.



“Eğitimle birleştirilmiş bir sanatın değeri çok daha kıymetli”


Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 19 Mayıs tarihinin ülke, şehir ve üniversite adına önemine vurgu yaparak, “Bu anlamda serginizin bugünle birleştirilmesi çok önemli ve anlamlı olmuş. Emeği geçenlere teker teker teşekkür ediyorum. Sanat gerçekten çok önemli. Hele eğitimle birleştirilmiş bir sanatın değeri çok daha kıymetli. Sanatsız bir toplumun ilerlemesi ise mümkün değil” diye konuştu.


OMÜ Tanıtım Günleri’nde görevli olan öğrencilerden Elif Ocakverdi de Prof. Dr. Ceyhan’a yapmış olduğu karakalem portre çalışmasını takdim etti.


Konuşmaların ve takdimin ardından topluca sergi gezildi, eserler hakkında bilgi alındı ve toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.


Sergi, 30 Mayıs 2018 tarihine kadar gezilebilecek.




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