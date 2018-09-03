OMÜ’de kesin kayıtlar başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yeni öğrencilerini Öğrenci Yaşam Merkezinde kurulan kayıt ve bilgilendirme masalarında karşıladı. Mayıs ayında kurulan Samsun Üniversitesinin ilk öğrencileri de OMÜ Kayıt Merkezi’nde kesin kayıtlarını tamamladı.

Yaklaşık 10 bin öğrencinin OMÜ ailesine katılacağı kesin kayıt döneminin ilk gününde, 4 binin üzerinde öğrenci kayıt yaptırdı. Saat 08.00’de mesainin başlamasıyla birlikte OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde kayıtlar yapılmaya başlandı. Şehir dışından gelen öğrenciler havaalanında ve otogarda Öğrenci Konseyi tarafından karşılanarak Kayıt Merkezine servislerle yönlendirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Kayıt Merkezini ziyaret ederek kayıtlar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Ceyhan, OMÜ’yü kazanan ve kayıt için gelen gençlerle ve aileleriyle sohbet etti. Kayıt dönemi için kurulan bilgilendirme masaları da yükseköğretim hayatına yeni başlayan öğrencilere bilgi vererek rehberlik etti. Toplu taşıma araçları için bir adet vesikalık fotoğrafla indirimli kart tahsis eden SAMULAŞ’ın yanı sıra Kredi ve Yurtlar Kurumu da öğrencilerin barınma ihtiyacı için bilgilendirme yaptı.

Ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), kütüphane kaynakları ve kullanımı hakkında bilgi veren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, OMÜ’nün sosyal, kültürel, sağlık ve çeşitli alanlarındaki imkânlarını aktaran Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mevlana, Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları ile ilgili detaylar paylaşan Uluslararası İlişkiler Birimi; açtıkları stantlarda öğrencilerle yakından ilgilendi.

3 Eylül’de başlayan üniversiteye kayıtlar 7 Eylül’de sona erecek. E-kayıt yaptıracak öğrencilerse 3-5 Eylül tarihleri arasında işlemlerini, kazandıkları üniversiteye gelmeden e-devlet üzerinden yapabilecek. Yeni üniversiteli olacak öğrencilerin daha sonra her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için üniversitelerin web sitelerinde yayınladıkları “Kesin Kayıt Kılavuzları”nı mutlaka incelemeleri ve kayıtlar sırasında burada belirtilen şartlara göre hareket etmelerinde fayda var.