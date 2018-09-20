OMÜ'de profesörlük heyecanı

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekanları ile öğretim üyelerinin katıldığı “Profesörlük Belge Takdim Töreni” Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşti.

Akademik kariyerlerini profesörlük unvanı ile perçinleyen OMÜ'lü öğretim üyelerinin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken Rektör Bilgiç, bu özel günde akademik hayatın doruğuna ulaşan akademisyenleri Senato adına kutlayarak “Allah bu değerli akademisyenlerimize inşallah güzel günlerde, ülkemize güzel hizmetler verecek çalışmalar nasip etsin. Çünkü ülkemiz hakikaten zor dönemlerden geçiyor. Bunun üstesinden daha çok çalışmadan gelme şansımız yok. Dünyada çok hızlı gelişen ileri teknolojileri ülkemizde başarılı bir şekilde uygulayamadıkça gelişememiş ülkelerin güçlü ülkelerin dedikleri dışında bir şey yapma şansı bulunmuyor” diye konuştu.

“Ülkemizin kalkınıp gelişmesine OMÜ olarak kadromuzla katkı sunmakla yükümlüyüz”

Teknolojik gelişimde, başrolü üniversitelerin üstlendiğine dikkat çeken Rektör Bilgiç akademisyenlerin bu anlamda yükleneceği sorumluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bu kadar iyi beynin ve yetişmiş kalifiye insanın, mensubu oldukları üniversitelerin asli görevlerini hakkıyla yerine getirmesi için sorumlulukları ve mecburiyetleri var. Sadece derslere girip çıkarak, akademik unvanlarımız için çalışmalar yaparak görevimizi yerine getirmiş olamayacağımızı düşünüyorum. Zira bu büyük bir vebal. Hepimiz zaman zaman yaşadık; profesörlük unvanını kazandıktan sonra rehavete kapılabiliyoruz. Ama zirvede çok daha büyük başarılar elde etme fırsatı söz konusu oluyor. Bunu da genç arkadaşlarımızın takviyesiyle ifa etmemiz gerektiği kanaatindeyim. OMÜ olarak bizlerin de ülkemizin kalkınıp gelişmesinde bu geniş kadro ile birlikte üzerimize düşeni layıkıyla gerçekleştirebilmemiz, bu gayrete ve emeğe bağlı. O nedenle unvanlarını aldınız, rahatladınız ama omuzlarınızdaki yükün daha da ağırlaştığını düşünüyorum. Bu ülkeyi bizlere canlarını feda ederek teslim eden atalarımızın ve şehitlerimizin yaptıklarına layık olmak ve Türkiye'yi daha yukarılara taşımak için inanın çok çalışmamız gerekiyor. Hayatlarını ortaya koyan ve hâlâ canları ve kanları pahasına bu ülkenin bekası ve selameti için mücadele eden insanlarımız var. Bizlere düşen de sadece çok çalışıp bu ülkeyi yüceltip yükseltmek.”

“Akademik ataletin önüne geçmek istiyoruz”

Konuşmasında akademisyenlerin özlük haklarına da değinen Rektör Bilgiç yönetim olarak bütün akademisyenlerin hakkını ve hukukunu gözetip buna dikkat edeceklerini vurgularken akademik ataletin önüne geçmek adına belli başlı kriterler belirlediklerini ve bu kriterlerin açık ve net, herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

“Bir yanlış yaptıysak ancak biz bunu niye yaptık diye rahatsız oluruz, niye söylendi diye rahatsız olmayız”

Konuşmasında akademisyenlere seslenen ve kendilerine taleplerini, isteklerini ve sorunlarını dile getirme çağrısında bulunan Rektör Bilgiç, “Bir yanlış yaptıysak ancak biz bunu niye yaptık diye rahatsız oluruz, niye söylendi diye rahatsız olmayız. Lütfen bundan da emin olun” sözlerine yer verdi.

Rektör Bilgiç konuşmasının ardından profesörlük unvanı alan her bir akademisyene belgelerini takdim etti. Takdim töreni, günü yaşatacak olan hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.