OMÜ'de Sıfır Atık Projesi Eğitimi verildi

Dr. Yüksel Ardalı tarafından verildi.

AKKM Pembe Salonda gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

"Neden atığımızı yönetemiyoruz?"

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yüksel Ardalı katılımcılara Sıfır Atık Projesi'nin detaylarından bahsetti. Ardalı konuşmasında, "Normal süreçte bir üretim gerçekleşir, bunu takip eden tüketim ve akabinde oluşan atık meydana gelir. Ham maddemizi büyük bir özenle üretiyoruz, titizlikle tüketiyoruz, peki neden atığımızı yönetemiyoruz? Atık yönetimi; atığın oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, taşınması ve geri dönüşümü ile kontrol ve denetim faaliyetleriyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

Rektör Danışmanı Ardalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır Atık Projesi; bilinçli üretim ve tüketimi sağlamak, doğal kaynakları korumak, döngüsel ekonomiye geçerek atıkları hammadde olarak kullanmak, çevre ve insan sağlını korumak, halkın duyarlı olmasına katkı sağlamak ve daha çevre dostu bir yaşam tarzına sahip olmayı amaçlamaktadır.”

Ülkemizde Sıfır Atık Projesi'yle bir yıllık uygulama sonucu kaydedilen gelişmelere de değinen Ardalı bu projeyle elde edilen kazanımlara dair ise, "Projeyle birlikte 1 yıl içerisinde 2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 80 bin ton madenî atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlayan lastik geri kazanılmış ve ekonomimize 3,5 milyar TL katkı sağlamıştır” sözlerine yer verdi.

"Çok büyük bir organizasyonun adımları OMÜ'de atılıyor"

Projenin önemine vurgu yapan Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da, “OMÜ Yönetimi olarak Prof. Dr. Yüksel Ardalı Hocamızın koordinatörlüğünde yürütülen bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Çok büyük bir organizasyonun adımları şu an da atılıyor. Sizler odak noktası olarak bu adımların yürütücüleri olacaksınız, bunun farkına varılması gerekiyor. Siz inanmazsanız bu projeler yürütülemez, biz sizi bu proje çerçevesinde her anlamda destekleyeceğiz. Bizler bu konuda daha duyarlı olmalıyız, bir plastik poşet diyerek küçümsememeliyiz. Unutulmamalıdır ki bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu ve bir ordu da bir devleti kurtarabilir” diye konuştu.

Etkinlik; toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.