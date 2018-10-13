OMÜ'de "Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi"

"Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi", Samsun'da ilk kez Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlendi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde yapılan eğitime Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden toplam 80 akademik personel katıldı. OMÜ'de çalışmakta olan ve klinik araştırmalarla ilgilenen araştırmacılara, klinik araştırmalar alanında evrensel kabul gören doğru uygulamalar hakkında "Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi" düzenlendi.

Bir klinik araştırmaya dahil olmak için alınması şart olan bu eğitim tam gün şeklinde düzenlenen program ile Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salonda yapıldı. Eğitimin sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı "Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi" sertifikası verildi. Samsun'da ilk kez düzenlenen program sayesinde bir klinik çalışmaya katılmak isteyen bir araştırıcıda bulunması gereken bu sertifika eğitimi ihtiyacı sağlanmış oldu. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, etkinliğin katılımcılar için faydalı olduğunu belirtti.

OMÜ Rektör Danışmanı ve Klinik Araştırmalar Birim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Terzi, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde sağlık alanında yapılacak klinik çalışmaların, üniversite - sanayi işbirliğinin ve AR-GE faaliyetlerinin artırılması adına bu eğitim programının ve bundan sonra düzenlenecek buna benzer diğer eğitim programları önemli katkı sağlayacak. Bu eğitim toplantısının ikincisinin de yakın bir zaman da yine üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanıyor" dedi.