OMÜ’de yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Sabah erken saatlerden itibaren yerleşkeye gelen öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken bazı öğrencilere aileleri de eşlik etti.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yeni öğrencilerine kavuşan OMÜ’de, öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve imkânlarına hızla adapte olabilmelerini gerçekleştirmek amacıyla kampüs dışında bulunan fakülte/yüksekokullar da dâhil 30 akademik birimde Oryantasyon Programı düzenlendi. Program kapsamında fakülte dekanları öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.

30 akademik birimde Öğrenci Oryantasyon Programı

Öğrenci Oryantasyon Programı vesilesiyle OMÜ’nün yeni öğrencileri; diğer öğrencilerle tanışmanın yanı sıra kayıtlı oldukları bölüm/programlarda görev yapan yöneticileri, akademik ve idari personeli tanıma fırsatı da buldu. Oryantasyon programları kapsamında OMÜ’nün yeni üyeleri, kazandıkları fakülte/bölümler ve öğrenci toplulukları hakkında detaylı bilgi sahibi olurken kampüs hayatının küçük bir provasını da yapma imkânına kavuştular.

Yaklaşık 10 bin yeni öğrenci

Yaklaşık 10 bin yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı OMÜ’de, bunun yanı sıra Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay da Sağlık Bilimleri Fakültesinde barkovizyon eşliğindeki sunumunda genel olarak üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Karatay, ayrıca aynı anda iki diploma alarak hayata iki adım önde başlama sloganı ile çift anadal, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılım ve erken mezuniyet gibi konularda OMÜ’nün sunduğu imkânları da öğrencilerle paylaştı.

“Birlik-beraberlik içinde var gücümüzle çalışmaya devam”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda öğrenciler, bilim insanları ve çalışanlar için yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak, “Bu temennilerimizin hayata geçmesi noktasında ve kalite güvence sisteminin inşası için çıktığımız yolda üniversitemizin tüm mensuplarıyla sinerji ve birlik-beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağımızı da tekrardan paylaşmak istiyorum. Güzel bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle OMÜ Ailesinin tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.