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17 Mayıs 2018 10:00

OMÜ’den bilimsel ve sanatsal etkinlikler

sanatsal etkinlikler düzenleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu yılki etkinliğini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleştirdi.

OMÜ’den bilimsel ve sanatsal etkinlikler

17 Mayıs 2018 10:00


OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi gelenekselleştirdiği etkinliklerden birini daha yaptı. Her yıl Anadolu’dan bir Güzel Sanatlar Fakültesi ile karşılıklı işbirliği anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği bilimsel-sanatsal etkinliklerin bir yenisini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile birlikte sergiledi.


Söz konusu etkinlikler hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, “Her yıl bir üniversite ile işbirliği yapıyoruz. Daha önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel sanatlar Fakülteleri ile karşılıklı etkinlikler gerçekleştirmiştik. Bu yıl Abant İzzet baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin konuğu olduk. Onlar da Ekim ayında bizim misafirimiz olacaklar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki etkinliklerimiz ‘İzzet Baysal Şükran Günleri’ kapsamında her iki güzel sanatlar fakültesi öğretim elemanlarının katıldığı ‘karma sanat-tasarım sergisi’ ve ‘panel’ biçiminde gerçekleşti. İki gün süren etkinliklerde Samsun ve Bolu arasında başka akademik işbirlikleri de gündeme getirildi. Bu vesileyle başta AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya, GSF Dekanı Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu’ya ve Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz’e teşekkür ediyoruz” dedi.


Prof. Dr. Metin Eker ayrıca, “Ulusal işbirliklerinin yanında uluslararası üniversitelerle de işbirliklerini önemsiyoruz. İlkini Batum Art State Üniversity ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ikincisi için İtalya üzerinde çalışıyoruz. Ulusal anlamda ise Konya Selçuk Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile temasta bulunuyoruz” diye konuştu.




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