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23 Kasım 2017 09:29

OMÜ’den Gürcistan’a sanat çıkarması

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Gürcistan’ın Batum kentinde Batum Devlet Sanat Eğitim Üniversitesinin (Batumi Art State Teaching Üniversity) davetlisi olarak birkaç sanatsal etkinlik gerçekleştirdi.

OMÜ’den Gürcistan’a sanat çıkarması

23 Kasım 2017 09:29


Batum Art State Teaching University ile OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği çerçevesinde; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden 19 öğretim elemanına ait 31 sanat eserinin yer aldığı "karma sanat sergisi" ile fakülte öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Engin Güney’in 15 yağlı boya tablosunun yer aldığı "kişisel resim sergisi" açılışları gerçekleştirildi. Aynı gün OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, Batumlu sanat öğrencilerine bir sunum ve konferans gerçekleştirdi.


OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi kafilesi sergi açılışları öncesi Batum Devlet Sanat Eğitimi Üniversitesi Rektörü Prof. Ermile Meskhıa’yı ziyaret ederek üniversiteleri hakkında bilgi aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Rektör Meskhıa’ya hediye ve belge takdimlerinde bulundu. Meskhıa da, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına hediye takdim etti. Daha sonra her iki serginin açılışına geçildi. Sergi açılışına; Batum Devlet Sanat Eğitimi Üniversitesi Rektörü, fakülte dekanları, öğretim elemanları, Batum Kültür Ateşesi ve öğrencilerin yanı sıra OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Memduh Erkin, Doç.Dr. Ali Tomak, Doç. Dr. Ali Seylan, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Beşer, Yrd. Doç. Dr. Sadık Şener, Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, Yrd. Doç. Dr. Fidan Tonza, Yrd. Doç. Dr. Özlem Ayvaz Tunç ve diğer misafirler katıldı.


Sergiler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eker; iki sergi, konferans ve tanıtım sunumlarından müteşekkil etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ortak bir çalışma ile Batum Devlet Sanat Üniversitesini Samsun’da ağırlayacaklarını vurgulayan Eker, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin uluslararası işbirliklerinin başka ülke üniversiteleri ile de devam edeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Metin Eker ayrıca; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin yurt dışı etkinliğine sponsor olan ve katkı sunan şirkete ve yöneticilerine de şükranlarını ifade etti.




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