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06 Eylül 2018 18:02

OMÜ’den yeni öğrencilere sıcak karşılama

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) kazanan farklı illerden öğrenciler, otobüslerle Samsun’a gelmeye devam ediyor.

OMÜ’den yeni öğrencilere sıcak karşılama

06 Eylül 2018 18:02


OMÜ Öğrenci Konseyince görevlendirilen öğrenciler, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeni OMÜ’lü öğrencileri Samsun Otogarında sıcak bir şekilde ağırlarken karşılamaya Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de bir süre eşlik etti.


Rektör Vekili Cengiz, kendisine eşlik eden Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ile birlikte 2018 -2019 akademik yılında OMÜ’lü olan öğrencilere “Hoş geldiniz” dedi. Otogar içinde kurulan stantta öğrenci ve velilerini üniversite ve Samsun hakkında bilgilendiren Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz, kayıt haftasında OMÜ ailesine katılan genç öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Cengiz bu uygulamanın, öğrenciye bakış açılarını ve verdikleri değeri gösterdiğini dile getirirken niceliksel olarak Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduklarını ve niteliksel olarak da yönetime geldikleri günden bu yana üst düzeyde bir performans sergilediklerini dile getirdi.


OMÜ’nün yeni öğrencileri ise böylesine sıcak ve samimi konukseverlikten ötürü çok mutlu olduklarını belirterek bu karşılamanın üniversiteye karşı bir sempati oluşturduğuna dikkat çektiler.


Rektör Vekili Mehmet Ali Cengiz ve Konsey Başkanı Muhsin Oğul, daha sonra Samsun Otogarı Müdürü Sönmez Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.




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