OMÜ'lü çevre gönüllüleri iş başında

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik Çalışmaları Ofisi (ÖDGO) Koordinatörü Nazan Şimşek yönetiminde faaliyet gösteren SBG'li öğrenciler, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan, müdür yardımcıları, İtalyanca Hocası Lorena Guarascio, akademik ve idari personel ile birlikte YDYO binasının birçok noktasında çevre temizliği yaptılar.

YDYO'lu öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflara ve bina çevresine uyarı levhalarının asılması ile başlayan etkinlik, YDYO personeli ve SBG'li öğrencilerin binanın etrafını temizlemesiyle devam etti. Eldivenlerini takıp çöp poşetini eline alarak işe başlayan Prof. Kızıltan ve beraberindekilere, başka bölümlerden duyarlı öğrenciler de katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çevre temizliği sonrası, Prof. Dr. Kızıltan gönüllü öğrencilere çevreye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek ikramlarda bulundu.

“Çevre sevgisi ve bilincinin toplumsallaşması adına çaba gösteriyoruz”

Önceden duyurusu yapılan etkinlik ödülleri ise oldukça anlamlıydı; kazanana bir gezegen ve galaksinin prensesi veya prensi ödülleri takdim edildi. Dünya gezegeninin kazananı bütün katılımcılar olurken, prenslik ve prenseslik de onu koruma sözünü katılımıyla teyit eden herkese verildi. Ayrıca, engelli bir OMÜ öğrencisinin katılımıyla, YDYO - Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik Ofisi'nin yaygınlaştırmaya çalıştığı ‘sosyal dâhil etmeci yaklaşım'ın karşılık bulduğu da görülmüş oldu. Yani çevre sevgisi ve bilincinin toplumsallaşması adına çaba gösteriyoruz. Günün sonunda, Ofis ve SBG koordinatörü Nazan Şimşek, Samsun ve Türk kültüründe konuya ilişkin güncel yaklaşımlar hakkında interaktif bir sohbet organize etti. Şimşek ayrıca, toplumsal ve kişisel hassasiyetler ve kendi kişisel güvenliğini korumaya öncelik verme, sosyal sorumluluk projelerinde asıl kazananı fark etme ve kazanımları doğru okuma, değişimin yayılmacı ve kalıcı etkisi, doğru iletişim stratejileri, vb. konularda bilgilendirmeler yaptı.

“Öğrencilerimiz sadece bilim değil, aynı zamanda çevre gönüllüleri”

Etkinlikle ilgili “En kolay temizlik, kirletmemektir. Bu deyimi çok sık kullanıyoruz ancak yaşamda karşılığını her zaman göremiyoruz” diyen Koordinatör Şimşek, “Duyarlı öğrencilerimizin, hocalarımızın ve personelimizin bu destek ve çabaları umut verici. İnanıyoruz ki bu etkinliğin etkisi bir günden çok daha uzun ve kalıcı olur, OMÜ ailesinin bütün bireylerine ve Samsun'a örnek teşkil eder. Etkinlik sonrası, SBG'li öğrencilerimizin, toplumda ve kampüsümüzde çevre temizliği bilincinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda gerçekleştirdikleri beyin fırtınası, projemizin ana hedefine hâlihazırda ulaştığını gösterdi. Onlar artık sadece bilim gönüllüsü değil, birer çevre gönüllüsü de. Umuyoruz ki bu etkinliği burada bırakmayacak, üzerinden yeni projeler planlayarak devam ettireceklerdir.”

“Birimimiz üniversitemizin uluslararası vitrini”

ÖDGO Koordinatörü Şimşek, birim olarak üstlendikleri sorumluluğa da değinerek “Biz, gerek YDYO yönetimi ve personeli, gerekse de ÖDGO olarak bu tür projeleri önemsiyoruz. OMÜ'ye henüz yeni katılmış olan hazırlık öğrencilerimizin üniversitemizi sahiplenmeleri, yerleşke yaşamına ve akademik çalışmalara daha çabuk uyum sağlamaları, sorumluluk bilinciyle hareket eden, başarılı ve duyarlı gençler olarak yetişmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla bu tür proje ve çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Birimimiz, üniversite yaşamının başında, yabancı dilde eğitim veren tüm programların giriş kapısı ve uluslararası vitrini; günden güne büyüyen önemli bir köprü. Çalışmalarımız herkesi kapsayıcı niteliktedir. Sloganımız: ‘Gelin hep birlikte daha temiz bir çevrede daha başarılı akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirelim.' Projemizin planlanıp uygulanması aşamalarında emeği geçen herkese teşekkürler” sözlerine yer verdi.