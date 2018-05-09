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09 Mayıs 2018 17:13

OMÜ’lü öğrenciler haber ve fotoğraf yarışması ödüllerini aldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin katıldığı İletişim Fakültesi Genç İfade (İFGİ )Haber ve Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

OMÜ’lü öğrenciler haber ve fotoğraf yarışması ödüllerini aldı

09 Mayıs 2018 17:13


İletişim Fakültesi öğrencileri, okulun uygulama gazetesi Genç İfade’de yer alan haber ve fotoğrafları ile İFGİ Haber ve Fotoğraf Yarışması’na katılmıştı. Oluşturulan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen haber ve içeriklerin ödüllendirileceği tören, İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Ödül töreni öncesinde öğrencilere hitap eden Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, "İletişim ve sosyal medya hayatımızın olmazsa olmaz parçaları arasında yer alıyor. Bu anlamda, eğitim gören öğrencilere de büyük iş düşüyor. Ödül alan öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcilerimizi kutluyorum. Bu gibi törenlerin ve yarışmaların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.


Öğrenciler tarafından hazırlanan Genç İfade gazetesinde görev alan ve ’Özel Haber’ dalından birincilik ödülüne layık görülen 2. Sınıf Gazetecilik Bölümü öğrencisi Açelya Kaynar ise, "Hazırladığımız haberde hocalarımızın payı oldukça büyük. Bize bu imkanı sağlayan değerli eğitimcilerimize ve jüri üyelerine teşekkür ederim. Bu etkinliğin geleneksel hale gelmesinden dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



Özel ödül jandarmaya


Öğrenciler, bu sene 3’üncüsü düzenlenen İFGİ’de 5 farklı kategoride ödül aldı. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Özel Ödülü ise jandarma personeli olarak görev yapan ve aynı zamanda İletişim Fakültesinde öğrenci olan Mehmet Rüştüoğlu’na verildi.


Törene ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ünal, Basın Enformasyon İl Müdürü Volkan Toptaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.




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