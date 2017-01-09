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09 Ocak 2017 12:11

OMÜ’lü öğrenciler Sarıkamış’ı unutmadı

OMÜ’lü öğrenciler Sarıkamış’ı unutmadı

09 Ocak 2017 12:11

1. Dünya Savaşı’nda yaşanan Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit düşen askerler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) iş birliği ile düzenlenen anma yürüyüşüyle yâd edildi.
102. yıl dönümü etkinliğine; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Uluslararası Öğrenciler Derneği Genel Sekreteri Kerami Gün, OMÜ’de eğitim gören çok sayıda yerli öğrenci ile Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği’nden 32 farklı ülkeye mensup 300 yabancı öğrenci katıldı.
Sarıkamış Harekâtı’nın 102. yıl dönümü vesilesiyle Samsun şehir merkezinden hareket eden araçlarla Ladik ilçesi merkezine ulaşıp buradan Akdağ Kayak Merkezi’ne kadarki güzergâhta eksi 3 derecede zorlu anma yürüyüşünü afişler açıp tekbirler getirerek gerçekleştiren öğrenciler büyük bir fedakârlık ve cesaret sergileyen atalarını anarak örnek bir davranış sergilediler.
Öğrencilerin bu duyarlılığı ve saygısı Ladiklilerden de takdir görürken, bazı Ladikli vatandaşlar yürüyüşe tekbir ve sloganlarla eşlik etti. Yürüyüş sonunda Kayak Merkezi’ne ulaşan öğrenciler burada Sarıkamış Harekâtı’nda askerlerin kumanyasında bulunan mısır çorbasını içerek savaşın ağır koşullarını hissetmeye çalıştılar.
Akdağ Kayak Merkezi’nden tekrar yürüyerek Ladik ilçe merkezine inen öğrenciler hatıra fotoğraflarıyla bu anlamlı günü ölümsüzleştirdiler.



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