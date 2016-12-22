ÖMÜ’lü öğrencilere kayak dersi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Akdağ’da kayak öğreniyor.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Türkiye Kayak Federasyonu Samsun Temsilcisi Dr. Erol Doğan eğitmenliğinde Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde kayak dersi alan öğrenciler, kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Spor kulübü üyeleri ve öğrencilere kayak eğitimi verdiklerine belirten Erol Doğan, Samsun’da kayak sporunu yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kayak sporu için Akdağ Kayak Merkezi’nde bütün olanakların bulunduğunu ifade eden Doğan, bütün Samsunluları Akdağ’a beklediklerini söyledi.