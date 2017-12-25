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25 Aralık 2017 18:31

OMÜ’lü öğretim üyesinden ebru sergisi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

OMÜ’lü öğretim üyesinden ebru sergisi

25 Aralık 2017 18:31

Dr. Eyüp Nefes tarafından ebru sergisi açıldı.


Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde açılan sergide, 30’a yakın ebru çalışması katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Doç. Dr. Eyüp Nefes, “Uzun zamandır çalışmasını yaptığımız sergimizin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayarak bizi onurlandırdınız. Eserlerimizi birazdan birlikte inceleyeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.


OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin ise, “İnsan var olduğu sürece bu sanat etkinlikleri de var olacaktır. Son derece değerli çalışmaların yer aldığı sergimizin her biri el emeği ve göz nurudur. Biz geçmişin derinliklerinden, yarının enginliklerine erişmede sanatın önemli bir dinamik olduğunu düşünüyoruz. Ben bu sergiye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.


Konuşmanın ardından sergi gezilerek eserler incelendi.




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