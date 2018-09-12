OMÜ'lü profesöre İtalya'dan özel davet

14 Ekim tarihleri arasında ikincisinin düzenleneceği Uluslararası İşbirliği Festivali'ne 'Festival Della Cooperazione İnternazionale' festival komitesi tarafından özel olarak davet edildi.

İtalya'ını Ostuni, Taranto, Lecce, Brindisi ve Cisternino kentlerinde bir hafta düzenlenecek olan festivale Profesör Eker, bir kişisel sergi ve bir konferans ile katılım gösterecek. '19 Mayıs'ın 100.Yılı' temalı kişisel sergisi ve 'Kültürlerarasılık İçin Sanatsal Bileşkeler ve Kaybolan Evrensellik' konulu konferansı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eeker, şunları söyledi:

“Özellikle dünyanın önemli kurum ve protokollerinin temsiliyeti ile karakterize bir festivale davet edilmekten mutluyum. Böyle bir davetin şehrim, üniversitem ve fakültem için ayrı bir önemi var. Karşılıklı işbirliği protokolleri gerçekleştirme amacı için bir şans olan bu festivale eğer bir sponsor bulamazsam gidemeyeceğimi belirtmek isterim. Ancak her koşulda 100. Yıl sergimi İtalya'da gerçekleştirmek arzusundayım. Çünkü Samsun ve ismi 19 Mayıs olan üniversitemi temsil etmemi ‘19 Mayıs'ın 100. Yılı' temalı bir sergi ile süslemek gururu benim için çok daha mühim bir durum. İnşallah bu fırsat neticesinde önemli kültürel ve sanatsal işbirlikleri sağlayıp bunu değerli kılabiliriz. İnşallah gerekli desteği görürüz.”