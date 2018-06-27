OMÜ’nün ‘Mikrobiyal Gübre Projesi’ne TAGEM’den destek

Dr. Nevzat Şahin’in yürütücüsü olduğu “Buğdayda kuraklık stresine karşı aktinobakteri kaynaklı mikrobiyal gübre geliştirilmesi” adını taşıyan TAGEM projesinin protokolü imzalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Araştırma Geliştirme Destek Programı kapsamında hazırlanan ve yürütücülüğünü OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin’in yaptığı araştırma ve geliştirme proje önerisi kabul edildi. TAGEM-18/AR-GE/53 nolu “Buğdayda kuraklık stresine karşı aktinobakteri kaynaklı mikrobiyal gübre geliştirilmesi” başlıklı bütçesi arttırılarak kabul edilen projenin protokolü, Genel Müdür Vekili H. Gazi Kaya’nın katılımıyla 21 Haziran’da Ankara TAGEM’de gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Proje, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde oluşturulan milli tarım politikasına destek verecek

Araştırma geliştirme projesi Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesince milli tarım politikasına uygun olarak yerli ve milli buğday üretim gücünün arttırılmasına katkı sağlanması ve ülke kökenli ticarileştirilebilir mikrobiyal gübre üretimi hedefine odaklanıyor. Projede; Yerli buğdayda büyümeyi teşvik edici, kök patojenlerine karşı antimikrobiyal etkiye sahip, gübre kullanımını azaltmak amacıyla topraktaki çözünebilir fosfat ve azot özelliklerinin gelişimini destekleyen aktinobakteriyal mikroorganizmaların izole edilerek, sera denemeleriyle mikrobiyal gübre kombinasyonlarının belirlenmesi ve tarla denemelerinde verimliliğinin test edilmesi amaçlanıyor.

Proje ekibini kutlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Üniversitemizin araştırma geliştirme projelerini verdiği destek ve teşvikler meyvesini vermeye başladı. Bilim insanlarımızın ürettikleri projeler hem üniversitemize hem de ülkemize büyük katkı sağlıyor. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.