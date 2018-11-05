OMÜ'nün uzaya açılan penceresi

2006 yılında kurulduğundan itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Planetaryum (sanal gökevi), bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Hem akademik çalışmaların yapıldığı hem de bilgi ve tecrübelerin öğrencilere aktarıldığı Planetaryumda; gökyüzündeki yıldızların, gezegenlerin ve derin uzay cisimlerinin yapay görüntüleri özel olarak tasarlanmış projektör yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılarak inceleniyor. Planetaryumda gökyüzünün yüzlerce yıl önceki ya da sonraki hâlini görerek gök cisimlerine yaklaşıp ayrıntıları incelemek ve zamanı değiştirmek de mümkün hâle geliyor.

Yılda ortalama 5 bin öğrenciye kapılarını açan Planetaryumun yanında faaliyet gösteren Gözlemevinde de bilimsel faaliyetler yürütülüyor. Anaokulu öğrencisinden üniversite öğrencisine, çeşitli meslek mensuplarından akademisyenlere kadar herkese kapılarını açan Gözlemevinde havanın açık olduğu bulutsuz gecelerde bilimsel gözlemler yapılıyor.

Yıldızlararası yolculuk

Gözlemevi sorumlusu Selami Kalkan yapılan çalışmalara dair "Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü, özel bir yansıtıcı sayesinde kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor ve böylelikle uzay boşluğundaki hareketler gerçekçi şekilde simüle ediliyor. Uzayı algılamanın, güneş, gezegenler ve yıldızlara ulaşmanın ne denli önemli olduğunu kavramamız gerekiyor. Gözlemevimizde de uzaya açılan penceremizden yıldızlar arasında yolculuğa çıkmak, kara delikler arasında kaybolmak ve güneşe dokunmak mümkün” diye konuştu.

Samsun ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan Planetaryumun son konukları ise Samsun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri oldu. Planetaryuma gelen öğrenciler uzayı ve yıldızları yakından tanıma imkânı bulduklarını, gördükleri karşısında çok heyecanlandıklarını dile getirdiler.

Gözlemevinde, Karadeniz'de gözlem geceleri az olduğu için havanın uygun olduğu gece saatlerinde bilimsel gözlemler yapılabiliyor. Ayda iki kere halka açık olarak yapılan gözlemlerden elde edilen bulgular detaylıca incelendikten sonra kayıt altına alınıyor. Gözlemevinin yanı sıra Planetaryum, hafta içi her gün misafirlerin ziyaretlerini bekliyor.