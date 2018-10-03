OMÜ'nün yeni uluslararası renkleri

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus ve Mevlana Ofisleri; Samsun ESN'nin (Erasmus Student Network) iş birliğiyle "Erasmus ve Mevlana Değişim Programı Öğrencileri Oryantasyon Programı" düzenledi.

Program OMTEL Otel'de yapılan sunumla başladı. Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programlarıyla OMÜ'ye gelen 18 uluslararası öğrenciye Üniversiteyi ve Samsun'u tanıtmak, öğrencilerin Üniversite ve şehre uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programının sunum kısmını Erasmus Gelen Öğrenci ve Personel Sorumlusu Betül Yıldırım ile Mevlana Ofis Sorumlusu Esra Derle gerçekleştirdi. Yıldırım; Çek Cumhuriyeti , Güney Kore, Kırgızistan, Polonya, Makedonya, Malezya, Rusya ve Ukrayna'dan gelen öğrencilere, Samsun'u ve OMÜ'yü tüm yönleriyle tanıttığı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere kampüs ve tüm fakülteler hakkında bilgi veren Yıldırım, onların kendine yönelttiği soruları da tek tek yanıtladı.

Sunumun ardından ikram edilen öğle yemeği sonrasında şehir turu düzenlenirken OMÜ'lü yeni uluslararası öğrencileri Samsun Kent Müzesi, 1919 Panorama Müzesi, Amisos Tepesi ve Amisos Köyü'nü gezdiler. İkili İşbirlikleri Ofis Sorumlusu Birol Kurt, Amazon tarihi hakkında önemli bilgiler verirken öğrenciler de Samsun'un kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı da yakaladı.