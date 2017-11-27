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27 Kasım 2017 11:44

OMÜSEM’den Diş Hekimliği Haftası ekinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonunda "Restoratif Tedavilerde Başarının Anahtarları ’Estetik&Fonksiyon" konulu bir seminer düzenlendi.

OMÜSEM’den Diş Hekimliği Haftası ekinliği

27 Kasım 2017 11:44


Sabit restoratif tedavilerde planlamadan itibaren başarıyı etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şafak Külünk tarafından verilen seminere, çok sayıda öğrenci katıldı.


Doç. Dr. Şafak Külünk, “Dijital ve geleneksel restoratif tedavilerde planlamadan itibaren kontrolümüz altında olan ya da olmayan birçok aşama var. Aşamalarımızdan bir tanesinde yaşanan herhangi bir hata, sadece restorasyonumuzun uyumunu değil aynı zamanda estetiğini de etkilemektedir” dedi.


Teknik bilgilerini tazeleyecek bir sunumun ardından uygulama da yapılacağını ifade eden Doç. Dr. Külünk, "Uygulamalar sırasında kliniklerimizde karşılaştığımız zorluklara odaklanacağız ve etkili çözümler sunacağız” diye konuştu.


Restoratif tedavilerde planlamanın önemi, Wax up/Mock up preparasyonda dikkat edilecek noktalar, retraksiyon ve retraksiyon materyalleri, ölçü maddeleri ve ölçü teknikleri, geçici restorasyonlar ve geçici restorasyon gibi yapım konuların anlatıldığı teorik kısmın ardından katılımcılara uygulama yaptırılmasıyla seminer sona erdi.




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