OMÜ’ye 6 bin öğrenci kapasiteli dev yurt

85 bin metrekarelik alana yapılması planlanan ve 6 bin öğrencinin barınacağı yurdun protokolü, KYK Genel Müdürlüğü adına Samsun KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve OMÜ Rektörlüğü adına Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı tarafından imzalandı.

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu protokolü imzalamamızdaki amaç, OMÜ’lü öğrencilerimizin ulaşım ve barınma problemi olmadan bir öğrencilik hayatı yaşamasıdır. Proje tamamlandığında OMÜ, Kurupelit Kampüsü içindeki mevcut 4 bin kişilik öğrenci yurdu ile beraber yaklaşık 10 bin öğrencinin barınabileceği bir yurt kapasitesine sahip olacak” dedi.