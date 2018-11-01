OMÜ'ye İtalya'dan öğretim elemanı

Lorena Guarascio'yu öğretim elemanı kadrosuna kattı.

R.Lorena Guarascio bu kapsamda bir yıl boyunca Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulunda İtalyan Dili ve Kültürü dersleri verecek. Aynı zamanda İtalya ve Türkiye arasında uluslararası iş birliğini de yürütecek olan R.Lorena Guarascio, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret etti.

Rektör Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken kadrolarını her geçen gün güçlendirdiklerini ve OMÜ'yü uluslararası alanda daha da tanınır hâle getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

İtalyan Öğretim Elemanı R.Lorena Guarascio, Rektör Bilgiç'e uluslararasılaşmaya dönük çabalarından ötürü teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Ziyarete ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan da eşlik etti.