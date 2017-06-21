Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omuz kas yırtıkları tedavi edilmezse yırtık genişleyerek omuz ekleminde güç kaybının yanı sıra eklemde artroza (kireçleme) sebep olabilir. Bu nedenle ideal olarak, yırtık tespit edildikten sonra cerrahi tedavi 3 ayı geçirmeden yapılması gerekir” dedi.

Liv Hospital Samsun Hastanesi Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz ve kas yırtılmaları hakkında bilgilendirdi. Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Omzun döndürücü kasları gençlerde ve sporcularda ani ve ters hareketler sonucunda aşırı yüklenmeye bağlı olarak yırtılabilir. Orta ve ileri yaşlarda ise böyle bir zorlanma olmaksızın kasların yıpranmasına ya da omuz kemeri altında sıkışmasına (impingement) bağlı olarak da yırtılabilir” diye konuştu.

Avcı, özellikle kolunu baş üstü aktivitler yapmak için kullananlar (cam temizleyen işçiler, boyacılar, öğretmenler, ev hanımları vb.) ve fırlatma tarzı spor yapanlar (hentbol, voleybol, tenis) omuz kas yırtıkları açısından riskli gruplar olduğunu söyledi.

Dr. Avcı, “Omuzdaki kas yırtığının en önemli belirtisi ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Kas yırtığına bağlı ağrının tipik özelliği kolu çevirirken ya da baş üstüne götürürken artmasıdır. Ayrıca geceleri omuz üzerine yatamama şikayeti de sıktır. Yırtık çok genişse omuzda güç kaybı da oluşabilir. Teşhis için muayene sonrası MR çekilmesi gerekir. MR günümüzde kas yırtıklarının teşhisinde en güvenilir görüntüleme yöntemidir. MR görüntüleme ile yırtığın tipi ve genişliği belirlenir. Tedavi buna göre planlanır. Tedavide hedef ağrının giderilmesi ve eklem hareketlerinin kazanılmasıdır. Bu amaçla öncelikle fizik tedavi yöntemleri ve ağrı kesici ilaçların yanı sıra ekleme yapılan enjeksiyonlardan yararlanılabilir. Bu yöntemlerden özellikle kısmi yırtık olan hastalarda iyi sonuç alınabilir. Ancak tam kat ve geniş yırtıklar cerrahi tedavi gerektirir. Omuz yırtıklarının cerrahi tedavisi günümüzde artroskopik (kapalı) yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Artroskopik tedavide eklem çevresinde açılan 3-4 adet 1 cm’lik kesi ile yırtık kas veya kaslar kemiğe özel çapalar ve dikişlerle dikilmektedir. İşlem sonrası iyileşme süreci nispeten uzundur. Bu dönemde iyi bir sonuç için rehabilitasyon şarttır. İyileşmenin 6 aydan önce olmayacağı konusunda hasta bilgilendirilmelidir” şeklinde konuştu.

Dr. Cem Coşkun Avcı açıklamasını şöyle tamamladı: “Omuz kas yırtıkları tedavi edilmezse yırtık genişleyerek omuz ekleminde güç kaybının yanı sıra eklemde artroza (kireçleme) sebep olabilir. Bu nedenle ideal olarak, yırtık tespit edildikten sonra cerrahi tedavi 3 ayı geçirmeden yapılması gerekir.”