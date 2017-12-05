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05 Aralık 2017 16:13

Önce hastalığını, sonra rakiplerini yendi

Milli Güreşçi Engin Çetin, gizli sakatlığını yenip şampiyon oldu.

Önce hastalığını, sonra rakiplerini yendi

05 Aralık 2017 16:13


18 yaşındaki Milli Güreşçi Engin Çetin, 1 senedir sol dirseğindeki sakatlık nedeniyle müsabakalarda sıkıntı yaşıyordu. Gittiği hastanelerde sakatlığına bir türlü teşhis konamayan güreşçi, son olarak VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne başvurdu. Buradaki tetkiklerde sol dirseğinde büyüme kıkırdağında sorun saptanan genç güreşçi, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşarak Balkan Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.


18 yaşındaki milli güreşçi Engin Çetin, yaklaşık 1 yıldır devam eden ve hareketlerinde kısıtlığa sebep olan sol dirsek ağrısı şikayeti yüzünden çeşitli hastanelere başvurdu. Ancak denenen hiçbir yöntem ağrılarını dindirmedi. Son çare olarak VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne başvuran genç güreşçiye, Yrd. Doç. Dr. Murat Bölükbaşı’nın yaptığı tetkikler sonucunda Epifizyoliz (büyüme kıkırdağında sorun) tanısı konuldu.



Epifizyodez ameliyatı oldu


Yaklaşık 1 hafta sonra VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Bölükbaşı’nın başkanlığındaki ekip tarafından milli sporcuya epifizyodez ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında da milli sporcuya erken rehabilitasyon ile de tedavi desteği sağlandı.



Altın madalya kazandı


Ameliyattan 5 hafta sonra antrenmanlara başlayan milli sporcu Engin Çetin, 27-29 Ekim tarihlerinde Bursa’nın İznik ilçesinde yapılan 3. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi serbest güreşte 50 kiloda temsil ederek altın madalya kazandı.




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