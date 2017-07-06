Onkolojide multidisipliner yaklaşımın önemi

Hastaneden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kanser tedavisinde başarılı olmanın ilk şartı ilgili bölümler arasındaki iş birliğidir. Bu iş birliği ve tedavi planlaması tüm tedavinin gelişimini etkiler. Hatalı ve eksik yaklaşımlar tedavinin başarısını olumsuz etkiler. Hastaların bir tedavi aşaması (ameliyat, radyoterapi veya kemoterapi) sonuçlandıktan sonra diğer tedavi aşaması için başka bir kliniğe veya hekime refere etmesi genelde tedavi ve takibin devamlılığı açısından eksiklik oluşturmaktadır. Bu nedenle kanser hastalarının tedavilerinin ilgili tüm branşların aynı çatı altında toplandığı merkezlerde yapılması çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Tedavi ile ilgili farklı uzmanlık dallarının aynı çatı altında olmaları da yeterli değildir. Bu uzmanların hastayı ayrı ayrı değerlendirmeleri ve kendi başlarına karar vermeleri de çağdaş anlamda multidisipliner bir yaklaşım sayılmaz. Bazı kanser türlerinde cerrahi tedavi (ameliyat) ilk tercih edilen basamakken bazılarında cerrahi tedavi öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi ile tümör küçültülebilmekte böylece tümör tamamen çıkarabilmekte veya ortadan kaldırılabilmektedir” denildi.

Multidisipliner tümör konseylerinin önemi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “İşte multidisipliner tümör konseyleri burada öne çıkmaktadır. Multidisipliner tümör konseylerinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji uzmanı ve radyologlar ile ilgili cerrahi branş hekimleri yer almaktadır. Multidisipliner tümör konseylerinde görüşülecek hastalarla ilgili ön hazırlıklar yapılmakta, olgu ile ilgili her uzman konseye davet edilmektedir. Olgu ile ilgili bilgi alışverişi, deneyimler ve güncel bilgiler paylaşılıp tedavi planlanmaktadır. Hastanemizde her salı günü düzenli olarak toplanan Onkoloji Konseyi dahili ve cerrahi birimlerden uzmanlar, radyoloji uzmanları, patoloji, radyasyon ve medikal onkoloji uzmanlarının katılımıyla gerçekleşmektedir. Konseyde ayrıca, farklı hastanelerde tedavi edilmiş veya tedavi başlangıçlarında olan hastaların dosyaları da konsültasyon için, kendi hekimlerince gönderildiklerinde konsey üyesi hekimler tarafından değerlendirilmektedir.”