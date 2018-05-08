’Onur’lu davranışıyla 5 kişiye umut oldu

Oğlu Mehmetcan Onur, “Babam toprak olmaktansa umut olmayı tercih etti” dedi.

İsmail Onur, yaşadığı beyin kanamasının ardından 3 Mayıs’ta Medicana Samsun Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Onur’un beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı konusunda ailenin onayını aldı. Onur’un organları 5 kişiye sağlıklı bir yaşam umudu oldu. Onur’un 2 böbreği ve 2 korneası Ondokuz Mayıs Üniversitesinde nakil bekleyen hastalara götürülürken, karaciğer ise THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul’da nakil bekleyen bir hastaya gönderildi.

Nakil hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Kazak, “İsmail Onur, beyin kanaması nedeniyle 5 gün önce yoğun bakım sevisine yatırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. Biz de böylece durumu Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirdik. Yapılan doku ve kan testleri sonucunda 2 böbrek ve 2 kornea OMÜ’ye gönderildi. Karaciğer ise İstanbul’da nakil bekleyen bir hastaya gönderildi. İsmail Onur, binlerce organ bekleyen hastalardan 5’ine umut oldu. Allah rahmet eylesin. Aileye de sabırlar diliyorum” dedi.

“Babam toprak olmaktansa umut olmayı tercih etti”

Babasıyla organ bağışı konusunu daha önceden de konuştuklarını ifade eden oğlu Mehmetcan Onur (33), “Babamla beraber organ bağışı konusu hep konuşuyorduk zaten. Beraber iş yapıyorduk. Babam, toprak olmaktansa başkalarına hayat vermeyi tercih etti. Birebir konuşmalarımızda da bunlardan bahsediyordu. Organları alan insanlara sağlık diliyorum” diye konuştu.

Hastaya müdahale etmelerine rağmen kurtaramadıklarını belirten Medicana Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, “Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu Sağlık Bakanlığının prosedürünü uygulayarak Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Organ Nakli Koordinatörlüğüne bilgi verdik. Dr. Mehmet Kazak, aileyi ikna etti. Bugün de hastamızın organları 5 kişiye umut oldu” şeklinde konuştu.

Hastanın en yakın arkadaşı Nedim Karakaş ise, “Onur ailesinin başı sağ olsun. Tüm insanlık adına çok güzel bir arkadaşımızı kaybettik. Elinden geldiğince herkese yardım eden, paylaşmayı bilen arkadaşım ölümünde de paylaştı. En az 5 kişiye faydası olacak. İnşallah bu organlardan faydalanacak insanlara sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Onur’un organları, 3 saatlik bir çıkarım işleminin ardından nakil bekleyen hastalara gönderildi.