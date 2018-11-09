Organ bağışına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği

VM Medical Park Samsun Hastanesi ‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışına dikkat çekmek için farkındalık standı düzenledi.

Organ bağışı için standa gelen misafirler, organ bağışı kartlarını doldurarak kayıt oldu. Bağış hakkında bilgi verilen standa hastane yönetimi, hekim ve personeller katıldı.

"30 bin kişi organ bekliyor"

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak'ın katıldığı stant yoğun ilgi gördü. Dr. Mehmet Kazak yaptığı açıklamada, “Türkiye'de 30 bin organ ve doku bekleyen kişi var ve her yıl nakil beklerken 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Onlara organ ve doku bulabilme görevi bize düşüyor. Bağış yapacağız. Unutmayalım ki, bağışlanan her organ, kurtarılan bir hayattır” şeklinde konuşarak organ bağışının önemine vurgu yaptı.