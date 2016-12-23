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23 Aralık 2016 09:12

Örgü ile gelen mutluluk

Örgü ile gelen mutluluk

23 Aralık 2016 09:12

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan öğrenciler için "Bir Yumak Mutluluk" projesi başlatıldı.
Samsun Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara bağış yapmak için velilerle birlikte çeşitli atkı, bere,yelek, patik, hırka gibi giyecekler örüldüğü, projeye velilerin de destek olduğu belirtildi. Projenin hedefinin 100 adet ürünün kurumda kalan kimsesiz çocuklara soğuk kış günlerinde hediye etmek okul aile birliği üyeleri ve öğrencilerle birlikte hediyeleri yılbaşında götürerek vermek, kimsesiz çocuklarla okul öğrencilerinin bir araya gelerek mutlu bir gün geçirmek olduğu açıklandı. Kasım ayında başlayan projenin Aralık ayı sonunda biteceği, projeye tüm velilerin dahil olduğu, velilerin çevrelerine duyurarak daha çok katılımın sağlandığı ifade edildi.
Örgü örmek için her hafta salı günleri saat 19.30-21.30 arasında okulun çok amaçlı salonunda toplanarak örgü örüldüğü kaydedildi. Öğrenci velileri böyle bir projede yer almaktan son derece mutlu olduklarını söylediler.



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