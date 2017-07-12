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12 Temmuz 2017 15:46

Orman Bölge Müdürlüğünden 1,3 milyonluk kredi desteği

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da 2017 yılında süt sığırcılığı ve güneş enerjisi olmak üzere 192 aileye toplam 1 milyon 389 bin 600 TL’lik kredi desteği verildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden 1,3 milyonluk kredi desteği

12 Temmuz 2017 15:46


Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 99 adet projesi var. Bunların 42’si inşaat, 52’si orman, 3’ü enerji ve 2’si de hayvancılık alanında. Projelerin toplam tutarı 13 milyon 256 bin 594 TL olup, bundan 2017 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar ise 2 milyon 250 bin 770 TL.


ORKÖY faaliyetleri kapsamında ise orman zararlıları ile mücadele kapsamında biyolojik mücadelede bin adet kuş yuvası ve 8 adet karınca nakli programı gerçekleştirildi. Yine ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde süt sığırcılığında 45 aileye 1 milyon 125 bin 600 TL, güneş enerjisinde ise 147 aileye 264 bin TL olmak üzere toplam 192 aileye 1 milyon 389 bin 600 TL’lik kredi desteği verilecek.




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