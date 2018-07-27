Orman İşletme çalışanlarına "kalp sağlığı" anlatıldı

Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel’in katılımıyla ’Kalp Sağlığı’ konulu seminere Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Alanında uzman değişik bölüm doktorlarımız ile sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımızı bugünde Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öncelikle kalbin işlevinden bahseden Doç. Dr. Hasan Yücel, "Kalp vücudumuza kan pompalayan bir organdır. Koroner kalp damarları adı verilen damarlar, çalışması için kalbi beslemektedir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir. Kolesterol, yüksek kan basıncı ve sigara gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkan bu hastalık, damarlarda daralma meydana gelmesi ile oluşuyor. Damarların iç kısmında yüzde 70 oranında daralma meydana getiren koroner arter, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çene ağrısı ile kendisini gösteriyor. Kol ve bacak damarı hastalıkları ve diğer kalp hastalıkları ilgili tüm merak ettiklerinize cevap vermek için buradayız. Fakat unutmamak gerekir ki; hastalıkların tanı ve tedavisi için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir. Bu sağlık problemleri ile ilgili şikayetlerinizde erken tanı ve tedavi için çok önemlidir" diye konuştu.